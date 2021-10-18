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Kırka Anaokulu’nda Mevlid-i Nebi coşkusu yaşandı
Eskişehir Seyitgazi Kırka Anaokulu öğrencileri Mevlit Kandili dolayısı ile bir program düzenledi.
ESKİŞEHİR 18.10.2021, 17:44
Eskişehir Seyitgazi Kırka Anaokulu öğrencileri Mevlit Kandili dolayısı ile bir program düzenledi.
Mevlid-i Nebi Haftası, Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 3, 4 ve 5 yaş anaokulu öğrencileri tarafından çeşitli etkinliklerle kutlandı. Birbirlerine getirmiş oldukları gül suyunu ikram ederek başladıkları etkinlikte minikler, çizdikleri resim ve hazırladıkları gösterilerle Hz. Peygamber’e olan sevgilerini gösterdiler.