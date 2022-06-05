Kırım Türkleri Tepreş Şenliği’nde buluştu

Eskişehir Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen 34. Geleneksel Tepreş Şenliği’nde sahne alan geleneksel halk oyunları ekibi izleyicilerin beğenisini topladı.

Kırım Tatar kültürünün örf ve adetlerinin yaşatıldığı, doğanın canlanmasını simgeleyen Geleneksel Tepreş Şenliği’nin 34’üncüsü Eskişehir’de gerçekleştirildi. Eskişehir Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından Kocakır mesire ve piknik alanında düzenlenen şenlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Çeşitli etkinliklerin düzenlendiği şenlikte Kırım halk oyunu ekibi ve bazı Kırımlı sanatçılar sahne aldı. Şenlik için mesire alanına gelen çok sayıda vatandaş etkinlikleri ilgiyle izledi. Şenlik sırasında sahne alan halk oyunları ekibi ise izleyicilerden büyük beğeni topladı.