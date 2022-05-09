Kırım Tatar Teşkilatları Platformu istişare toplantısı sonuç bildirisi yayınlandı

Ankara’da yapılan Kırım Tatar Teşkilatları Platformu istişare toplantısında ele alınan Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş konusu hakkında sonuç bildirisi yayınlandı.

Türkiye genelinde faaliyet gösteren 55 farklı sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Kırım Tatar Teşkilatı Platformu, 7-8 Mayıs tarihlerinde Ankara’da bir araya geldi. Ağırlıklı olarak Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın ele alındığı Genel İstişare Toplantısı’na, Eskişehir’i temsilen Kırım Derneği Başkanı Ercan Bozkurt ile Yönetim Kurulu Üyeleri Uğur Kulcanay ve Mustafa Ör katıldı. Toplantı sonucunda ise Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşa karşı tutumun açıklandığı ‘Sonuç Bildirisi’ yayınlandı. Bildiride şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye’de kurulu 55 sivil toplum kuruluşundan müteşekkil Kırım Tatar Teşkilatları Platformu; Rusya’nın 2014 yılında vatanımız Kırım’ı işgalinden 8 yıl sonra bu defa Ukrayna anakarasına saldırısını uluslararası hukukun kabaca ihlali ve Kırım’da işlediği insanlık suçlarının devamı olarak açıkça kınamaktadır. Rusya’nın hukuksuz ve kanunsuz savaş ve insanlık suçlarına karşı mücadelemiz suçluların insanlık vicdanı ve yargı mercileri önünde hesap verip cezalandırılmaları sağlanacak şekilde devam edecektir. Rusya’nın tarih boyunca Kırım Tatarlarına ve diğer esareti altındaki halklara karşı işlediği katliam ve soykırımlar bugün Bucha’da, Irpin’de, Mariupol’da ve Ukrayna’nın diğer bölgelerinde devam ediyor. Rusya’nın insanlık suçlarına dair sabıkasına yeni suçlar ekleniyor. Bu bağlamda vatandaşı olmaktan gurur duyduğumuz Türkiye Cumhuriyeti’nin savaşın başından beri gösterdiği yatıştırıcı tutumu memnuniyetle takip etmekteyiz. Gelecekte de Türkiye’nin bu barış yanlısı tutuma devam edeceğinden şüphemiz yoktur. Bu zor günlerde zalim ile mazlum arasındaki farkı gözetmek çok önemlidir. Onurlu bir şekilde vatanını savunan Ukrayna halkına gösterilen desteğin devam edeceğine inancımız tamdır"

Bildiride, Kırım Tatar halkının millî emeli doğrultusunda Kırım Tatar Teşkilatları Platformunun, Kırım Tatar halkının geleceğinin ve varlığının demokrasi, insan hakları ve hukuk, adalet ilkelerini temel alan Ukrayna’ya bağlı Kırım Tatar millî, bölgesel otonomisi esasına dayalı Kırım Tatar Muhtar Cumhuriyeti’nde vücut bulabileceği inancıyla Kırım’daki Rusya işgaline karşı mücadelesine devam edeceği belirtilerek "Bu noktada zulme karşı birlikte mücadele ettiğimiz Ukrayna halkına desteğimiz kesilmeksizin ve yılmaksızın sürecektir. Hiçbir makul insanın arzu etmediği bu savaş ortamında Kırım Tatar Teşkilatları Platformu, Ukrayna ve Kırım’dan savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınan Kırım Tatar ve Ukrain sığınmacıların ihtiyaç ve sorunlarının giderilmesi konusunda insani yardımlarını ve çalışmalarını arttırarak devam ettirecektir. Kırım Tatar halkının varlığını devam ettirmesi amacı doğrultusunda Teşkilatlarımızın her türlü insanî, sosyal ve kültürel faaliyetleri arttırılacak, 18 Mayıs 1944 Sürgününün soykırım olarak tanınmasını teminen 18 Mayıs Matem Günü ile ilgili etkinliklere Türkiye ve dünya çapında çalışmalar yoğunlaştırılarak devam edecektir." denildi.