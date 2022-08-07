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Kırılmış çitler Hamamyolu’nda görüntü kirliliğine sebep oluyor

Eskişehir’in en işlek caddelerinden olan Hamamyolu’nda yer alan çitler, kırık ve yıpranmış halleriyle görüntü kirliliği oluşturuyor.

ESKİŞEHİR 07.08.2022, 10:57
Kırılmış çitler Hamamyolu’nda görüntü kirliliğine sebep oluyor

Eskişehir’in en işlek caddelerinden olan Hamamyolu’nda yer alan çitler, kırık ve yıpranmış halleriyle görüntü kirliliği oluşturuyor.

Vatandaşlar tarafından şehrin en çok tercih edilen noktalarından birisi olan Hamamyolu Caddesi, son zamanlarda bakımsız haliyle dikkat çekiyor. Birçok sıkıntının ortaya çıkmaya başladığı caddede son zamanlarda çiçeklerin önünde yer alan çitlerin bakımsız halleri, vatandaşların tepki göstermesine neden oldu. Çitlerin birçoğunun bakımsız halde olduğu ve kırılan parçaların yola doğru sarktığı görüldü. Hamamyolu Caddesi esnafı ve vatandaşlar, çitlerin bakımlarının en kısa zamanda yapılarak, bu kötü görüntünün ortadan kalkmasını istediklerini belirtti.

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parçalı az bulutlu