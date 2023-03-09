Kırıkkanat’tan Başkan Ataç’a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, gazeteci, yazar ve köşe yazarı Mine Kırıkkanat ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, gazeteci, yazar ve köşe yazarı Mine Kırıkkanat’ı makamında ağırladı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü dolayısıyla gerçekleştirilen söyleşi ve kitap imza etkinliğine katılmak üzere kente gelen Kırıkkanat, etkinliğin ardından Başkan Ataç’ı ziyaret etti. Buluşmada Başkan Ataç, Kırıkkanat’a Tepebaşı Belediyesi’nin çalışma ve projeleri hakkında bilgiler aktardı. Başkan Ataç’ı çalışmalarından dolayı tebrik eden Kırıkkanat da Tepebaşı ve Eskişehir sakinlerinin çok şanslı olduğunu belirtti. Buluşmada Başkan Ataç, konuğu Kırıkkanat’a Sukurusu Uygulama Merkezi’ni ve Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu eserlerini de tanıttı.