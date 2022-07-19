Kırgızistan’dan gelen profesör Fizyomer’de aldığı tedavi ile bağımsız yürümeye başladı

Kırgızistan vatandaşı Prof. Dr. Aleksandr Katsev, küçük yaşta yitirdiği desteksiz yürüme kabiliyetini Eskişehir’de bulunan Fizyomer Terapia’da kazanmaya başladı.

Kırgızistan’dan Eskişehir’e gelen Edebiyat ve Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aleksandr Katsev, çocukken geçirdiği ateşli hastalık sonucunda yitirdiği desteksiz yürüme kabiliyetini Fizyomer Terapia ile yeniden kazanmaya başladı. Sinir sistemini etkileyen bir hastalık olan çocuk felci hastalığına (poliomiyelit) henüz 1 yaşındayken yakalanan, sonrasında kaslarında yaşanan zedelenmeler neticesinde desteksiz yürüme yetisini kaybeden 1946 doğumlu Prof. Dr. Aleksandr Katsev, sağlığına kavuşmak için Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi’ne başvurdu. Yapılan muayenenin ardından tedavisine başlanan Aleksandr Katsev, desteksiz yürüme hayaline kavuşmaya çok yaklaştı.

“Artık kimseye bağımlı olmadan yürüyorum”

Aleksandr Katsev, tedavisinde kat ettiği aşamaları, yaşadıklarını ve Fizyomer’e geliş sürecini ise şu sözlerle aktardı:

“Hastalık benim bacaklarımda ciddi hasar oluşturdu. Desteksiz yürüyemiyorum. 1 yaşında, hastalık ortaya çıkınca hemen tanı konmuş, klasik tedavi yöntemleri uygulanmıştı. O dönemlerde sıcak su ve sıcak havuzlarda tedavi gördüm ancak herhangi bir fizik tedavi görmedim. Annem çok ilgilendi o vefat ettikten sonra eşim destek vermeye başladı. Yürümekte yaşadığım zorluk beni en çok küçükken okul hayatımda zorladı. Sonrasında eğitim hayatımı devam ettirdim ve üniversitede kariyerime devam ettim. Hastalığım ile alakalı en iyi tedaviyi nereden alabilirim diye araştırdım ve internet üzerinden yaptığım araştırmalarda Fizyomer’in bu alanda en iyisi olduğunu öğrenince biz de 19 Haziran’da buraya geldik ve başvurduk. Bugüne kadar ya eşime ya da herhangi bir yere tutunarak yürüyebiliyordum ancak Fizyomer’de tedaviye başladıktan sonra şimdi baston ile kimseye tutunmadan bağımsız biçimde kendi başıma belli bir mesafeyi yürüyebilir duruma geldim. Bastonu bırakana kadar da tedavimi burada sürdüreceğim. Kırgızistan’a döndüğümüzde de benim gibi sorunları olan kişilere Fizyomer’i, burada gördüğüm tedaviyi anlatacağım ve herkese tavsiye edeceğim.”