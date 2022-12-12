Kırgız yazar Cengiz Aytmatov 84’üncü doğum gününde anıldı

Eskişehir Türk Dünyası Platformu tarafından Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’un 84’üncü doğum günü anma etkinliği düzenlendi.

Eskişehir Türk Dünyası Platformu, Kırgızistanlı yazar Cengiz Aytmatov adına 84’üncü doğum günü anma etkinliği gerçekleştirdi. Aytmatov’un torunu Dastan Ahkhmedov başta olmak üzere Azerbaycan, Kazakistan, Balkanlar ve Kırgızistanlı misafir öğrencilerinin katıldığı organizasyona ayrıca Kazan Tatarlar Derneği, Ahpadi Kırım Tatar Derneği, Turan Dünyası Derneği, Emirdağlılar Derneği ve Eskişehir Toplum ve Sanat Derneği (ETOS)’da desteklerini sundu.

Türk Dünyası birlikteliğine dair konular konuşulan anma programında ise birlik ve beraberlik mesajları, Türk töre ve geleneklere sahip çıkma ve Aytmatov’un mankurtlaştırma kavramı gibi meseleler gündeme getirilerek etkinlik sona erdirildi.