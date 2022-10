“Kimseyi Geride Bırakma” temalı etkinlik

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından daha iyi üretim, daha iyi beslenme, daha iyi çevre, daha iyi yaşam için “Kimseyi Geride Bırakma” teması ile Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde “16 Ekim Dünya Gıda Günü” etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Taşıma Hizmetleri Daire Başkanı Abdulhamit Karataş, İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Birim Müdürleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

“Dünya genelindeki 3,1 milyar insanın gerekli gıdaları almaya güçleri yetmiyor”

Etkinlikte konuşma yapan Tarım İl Müdürü Gümüş, “Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) kuruluş tarihi olan 16 Ekim, her yıl Dünya Gıda Günü olarak kutlanmaktadır. Bu yıl Dünya Gıda Günü, 42. kez kutlanırken aynı zamanda FAO’nun da kuruluşunun 77. yıldönümü kutlanmaktadır. Dünyada gıda kaynaklı yaşanan sıkıntılara dikkat çekmek için her yıl farklı bir tema ile kutladığımız bu günün bu yıl ki teması “Kimseyi Geride Bırakma” olarak belirlenmiştir. Pandemiyle geçen üç yılda, iki konu belirgin bir biçimde göze çarpıyor. Biri, ekonomilerimizin ve yaşamlarımızın birbirleriyle ne kadar bağlantılı olduğu; diğeriyse iyileşmeye giden yolda çok fazla insanın geride bırakılıyor olması ve bu insanların inovasyon ve refahtan eşit derecede yararlanamamasıdır. Günümüzde çatışma ortamı, ekonomik krizler, eşitsizlik, iklim değişikliği ve yükselen gıda fiyatlarından zarar gören dünya genelindeki 3,1 milyar insanın halâ sağlıklı beslenmek için gerekli gıdaları satın almaya güçleri yetmiyor. Ne ilginçtir ki, aşırı yoksulluk içinde yaşayan her üç insandan ikisi kırsal yerlerde yaşıyor ve geçim kaynakları da çoğunlukla tarıma bağlı. Küresel açlık kriziyle karşı karşıya olduğumuz bu dönemde, herkesin yeterli miktarda besleyici gıdaya düzenli erişiminin olduğu sürdürülebilir bir dünya inşa etmek için dayanışmanın ve kolektif eylemin gücünü kullanmamız gerekiyor.

Kimseyi geride bırakmamak, aynı anda pek çok sahada çalışmak demek. Tarım-gıda sistemlerimiz yaşamlarımızın ve tarımdan doğal kaynaklara ve enerjiden sağlığa kadar ekonomimizin çok farklı alanlarıyla bağlantılı olduğu için, daha adil ve müreffeh bir geleceğin araçları olarak büyük potansiyel taşırlar. Kimseyi geride bırakmama ve herkes için daha iyi üretim, daha iyi beslenme, daha iyi çevre, daha iyi bir yaşam sözümüzü yerine getirmek istiyorsak, tarım-gıda sistemlerimizde dönüşüm kritik önem taşımaktadır. 3,1 milyar insanın, diğer bir deyişle dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 40’ının, sağlıklı beslenme için yeterli maddi gücü yok. 2021 yılında yaklaşık 193 milyon insan hayatta kalabilmek için insani yardıma ihtiyaç duydu. Çatışma ortamı, 2021’de 24 ülke ve bölgede toplam 139 milyon insanın şiddetli gıda güvencesizliği yaşamasına neden olan temel etken oldu. 828 milyon kadar kişi açlık çekerken her 8 yetişkinden 1’i obezdir ve bu sorun dünyanın tüm bölgelerinde artış göstermektedir. Aşırı yoksulların yüzde 80’inden fazlası kırsal alanlarda yaşıyor. Dünya genelinde kadınların erkeklere kıyasla orta ya da şiddetli gıda güvencesizliği yaşama ihtimali yüzde 15 daha fazla. Yerli topluluklar, Dünya yüzeyinin yüzde 22’sinde, dünyanın karasal biyoçeşitliliğinin yüzde 80’inini korur. Yine de daha yüksek oranda yoksulluk, yetersiz beslenme ve ülke içinde yerinden edilme oranlarının en çok görüldüğü halktır. 160 milyon çocuk, çocuk işçiliğine maruz kalmaktadır. Tarım sektörü, dünya çapındaki çocuk işçiliğinin yüzde 70’inden fazlasını kapsar.

Bu verilerde göstermektedir ki Dünyada gıdanın sürdürülebilir olması, eşit ve güvenilir şekilde herkese ulaşması için bireyler olarak hepimizin sorumluluklarını yerine getirmesi gerekmektedir. Biz tüketiciler gıdayı; alırken, hazırlarken, tüketirken israftan kaçınmalıyız. Tüketmeyip çöpe attığımız her gıda da dünyamız kaynaklarını yok ettiğimizi, gıdaya ulaşamayan insanların haklarını gasp ettiğimizi unutmamalıyız. Bizler bu yıl ki etkinliğimizde; “Gençler Gıdasını Koruyor, Gıdasına Sahip Çıkıyor” konulu bir yarışma ile gıda israfını önlemek ve gıda kaynaklarını etkin şekilde kullanmanın önemini vurgulamayı amaçlamaktayız. Hep birlikte “Kimsenin Geride Bırakılmadığı Bir Dünya” için sizlere “Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık” diyoruz” dedi.

“Türkiye vazgeçilmez bir yer teşkil etmektedir”

İl Millî Eğitim Müdürü Pervin Töre etkinlikte yaptığı açıklamalarda, küçük yaşta öğrencilere bilinçli tüketici eğitiminin verilmesinin önemli olduğunu dile getirdi. İl Milli Eğitim Müdürü Töre, "Kimseyi Geride Bırakma teması ile daha iyi bir üretim, daha sağlıklı gıda, daha iyi bir çevre ve daha iyi bir hayat için etkili, kapsayıcı, dayanaklı ve sürdürülebilir tarım-gıda sistemine dönüşüm için bugün tüm dünya büyük bir seferberlik içindedir. Türkiye olarak bu sistemin içinde dinimizden, kültürümüzden, tarihimizden aldığımız etki ile bu konuda tüm bakanlıklarımız olarak ortak çalışmalar yürütmekteyiz. Dünyada; önemli tarım arazilerimiz, yeraltı yerüstü zenginliklerimiz, değerli kaynaklar ve coğrafi konumumuz ile tüm insanlığı ilgilendiren beslenme, gıda güvenirliği, kıtlık ve bunların devamını oluşturan küresel sorunlarda Türkiye vazgeçilmez bir yer teşkil etmektedir. Bizler bugün bunun öneminde ve bilincinde olarak hareket emekte, sorunların tespiti ve çözümünde yer almaktayız. Milli Eğitim Bakanlığı olarak gelecek yüzyılların temelini oluşturan çocuklarımızı iyi eğitmek, bilinçli tüketici haline getirmek, israftan korumak, ülke kaynaklarını iyi bilip geliştirmelerini sağlamak, tarımda, sanayide ve her alanda kendini geliştirmiş bireyler olarak yetiştirme gayreti içindeyiz. Okullarımızda, eğitimin her alanında çocuklarımıza önce iyi insan olmayı, çevresine ve dünya sorunlarına duyarlı, kendinden başka kişileri düşünebilen, diğerkâm kişiler olarak yetiştirmeyi başarırsak aslında çözümün bir parçası olur, bu sorunların bilincinde ve çözümüne ortak olan nesiller yetiştirmiş oluruz. İçinde bulunduğumuz Dünya gemisinde yolcu yok, hepimiz mürettebatız. Öyleyse sürdürülebilirlik adına herkese düşen görev ve sorumluluk tutumlu olmak ve bu gezegende sahip olduğumuz sınırlı kaynakları korumaktır” ifadelerini kullandı.

“Günümüzün en büyük problemlerinden biri israftır”

Düzenlenen programda konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Hizmetleri Daire Başkanı Abdulhamit Karataş, Dünya Gıda Günü’nün bu yıl 77’inci yılının kutlandığını ifade ederek bu yılki temanın Kimseyi Geride Bırakma olduğunu ifade etti. Daire Başkanı Karataş, “Günümüzün en büyük problemlerinden biri israftır. Bizlerin de gıdalarımızı yiyebileceğimiz kadar almamız ve yiyebileceğimiz kadar tüketmemiz gerekiyor. Çünkü şu an tüketmiş olduğumuz gıdalara ulaşamayan ya da temin edemeyen milyonlarca insan var. O yüzden bundan sonraki yaşamımızda israf etmeme konusunu prensip haline getirelim" dedi.

Açılış programının ardından düzenlenen yemek yarışmasında öğrenciler hünerlerini gösterdi. “Gençler Gıdasını Koruyor, Gıdasına Sahip Çıkıyor” konulu yemek yarışmasına 11-A, 11-B ve 11-C sınıflarından 4’er kişilik 3 grup katıldı. Aşçı adayı öğrencilerin kıyasıya mücadele ettiği yarışmada, jüri üyelerinin tadımlarının ardından verdikleri puanlarla 11-B sınıfından katılan 2.Grup yarışmanın birincisi olurken, 11-C sınıfından 3. Grup ikinci ve 11-A sınıfından katılan 1.Grup ise üçüncü oldu. Yarışmacılara hediyelerinin takdim edilmesi ile program sona erdi.