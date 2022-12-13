Kick Boks Eskişehir İl Birinciliği müsabakaları

Kick Boks Eskişehir İl Birinciliği müsabakalarında Eskişehir Ticaret Borsası İmam Hatip Ortaokulu sporcuları büyük başarı sağladı.

Eskişehir Gökmeydan Kapalı Spor Salonu’ndaki müsabakalarda, okul öğrencilerinden Emir Polat; ‘Yıldızlar Point Fighting’ kategorisinde 47 kiloda Eskişehir birincisi, Ramazan Efe Ar; ‘Yıldızlar Point Point Fighting’ kategorisinde 62 kiloda Eskişehir ikincisi, Zeynep Türk; ‘Küçükler Point Fighting’ kategorisinde 42 kiloda ikincisi oldu.

Turnuvada birinci olan; Eskişehir Ticaret Borsası İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Emir Polat, 2023 yılı şubat ayı içerisinde yapılacak olan ‘Okul Sporları Türkiye Şampiyonası’na Eskişehir’i temsilen katılmaya hak kazandı.

Eskişehir Ticaret Borsası Ortaokulu ve Ticaret Borsası İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Oktay Turinay,‘’Başarı gösteren sporcularımızı ve öğrencilerinin antrenörleri Ömer Polat hocamızı tebrik ederim. Müsabakalarda birinci olan öğrencimiz Emir Polat’a, Türkiye Şampiyonası’nda başarılar dilerim. Türkiye Şampiyonası’nda; öğrencimize, güvenim sonsuzdur ve oradan da başarı haberlerinin geleceğinden eminim’’ dedi.