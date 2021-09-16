KETEM projesi Alpu ilçesinde hayata geçirildi

Eskişehir Valiliği’nin desteklediği Uzm. Dr. Didem Ayyıldız’ın koordinesinde yürütülmekte olan Mobil Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Destek Projesi kapsamında, Mobil KETEM aracı Alpu ilçesinde kadınlara hizmet vermeye başladı.

Vali Erol Ayyıldız’ın eşi Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız Alpulu kadınlara tarama hizmeti verilerek kanserde erken tanı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Mobil KETEM Projesi kapsamında hizmet veren kanser tarama aracının bulunduğu Alpu Toplum Sağlığı Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ayyıldız’a ziyaretleri esnasında Alpu Kaymakamı Kübra Karaalioğlu, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Aslı Melek Zeytin ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yrd. Uzm. Dr. Ahmet Mamur eşlik etti. Ziyarette konuşan Ayyıldız, “Kanserin erken tanı ile önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Erken tanı olursa hastalıktan kurtulabiliyoruz. Geç konulan tanıda ise tedavi süreci bizleri çok yormaktadır. İnsanların bazen mahremiyet bazen de iş güç gibi birçok sebeple ertelediği toplum sağlığı için çok önemli olan bu hizmeti devletimiz vatandaşların ayağına getiriyor. Bu konuda sadece araç getirerek tarama yapılmasından öte, kanserde kendi sağlığının takipçisi olma bilincini toplumumuzda oluşturmamız gerekiyor” dedi.

Uzm. Dr. Ayyıldız, ayrıca yaptıkları çalışmalar ve gösterdikleri özveriden dolayı tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Toplum Sağlığı Merkezi’nde bulunan kadınlarla yakından ilgilenen Ayyıldız, kadınlardan taramalarını yaptırmalarını ve bu konuda hassasiyet göstermelerini istedi.