Kenti anlatan çizimler sergileniyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen Kentçizer atölyesinde ortaya çıkan çizimler, Atila Özer Karikatürlü Ev’de açılan sergi ile beğeniye sunuldu.

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri, düzenlediği etkinlikler ile gençler için farklı alternatifler sunmaya devam ediyor

Kentçizer Atölyesinde de “yerinde, anında ve zamanında, kenti kağıda aktarma” olarak bilinen çalışma ile kent çizimleri gerçekleştirildi. Atölyede katılımcıların Tepebaşı’nın belirli bölgelerinde yaptığı çizimler, Zeynep Gül Bağan küratörlüğünde Atila Özer Karikatürlü Ev’de sergilenmeye başladı. Serginin açılışına Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Nuray Çayır ve vatandaşlar katıldı. Çayır, Bağan ve atölyeye katılan gençleri çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, Atila Özer Karikatürlü Ev, Varlığınız Sağlığımız Anıtı, Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda yer alan araçların ve kente dair farklı noktaların yer aldığı çizimler, 15 Aralık’a kadar görülebilecek.