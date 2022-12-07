Kentçizer atölyesinde pismiş toprak eserler resmedildi

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafından düzenlenen Kentçizer atölyesinde gençler bu kez Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu’nda ortaya çıkan eserleri resmetti. Atölyeyi ziyaret eden Başkan Ataç da gençlerin çalışmalarını inceledi.

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri, düzenlediği etkinlikler ile gençler için farklı aktiviteler sunmaya devam ediyor. Düzenlenen Kentçizer Atölyesi de “yerinde, anında ve zamanında, kenti kâğıda aktarma” olarak bilinen çalışma ile kent çizimlerine ev sahipliği yapıyor. Kentin daha iyi algılanması, 20 sene sonra değişecek bir yapının belgelenmiş olması gibi amaçları olan atölyede katılımcılar, Tepebaşı’nın belirli bölgelerinde çizimler yapıyor. Atölyede ortaya çıkan eserlerin sergilenmesi ile son bulacağı atölyede 15 yaş ve üzeri katılımcılar yer alıyor. Katılımcılar bugüne kadar Tepebaşı Belediyesi Atila Özer Karikatürlü Ev, Varlığınız Sağlığımız Anıtı, Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda yer alan araçları çizmişti.

Gençler bu kez Tepebaşı Belediyesi’nde sergilenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu eserlerini çizdi. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da atölyeyi ziyaret etti. Gençler ile sohbet eden Başkan Ataç, çizimleri de inceledi. Katılımcıları sanata duydukları ilgiden dolayı kutlayan Başkan Ataç, tüm gençleri de Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezlerine davet etti.

Eserler sergilenecek

Öte yandan atölye çalışmasında ortaya çıkan eserler de Eskişehirlilerin beğenisine sunulacak. Kentçizer Atölyesi Sergisi, 12-15 Aralık tarihlerinde Zeynep Gül Bağan küratörlüğünde Atila Özer Karikatürlü Ev’de açık olacak.