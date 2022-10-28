Kent ve Kültür Söyleşileri’nin konuğu Gazeteci Barış İnce oldu

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen Kent ve Kültür Söyleşileri’nin bu ayki konuğu Gazeteci Yazar Barış İnce oldu.

Tepebaşı Belediyesi’nin beğeniyle takip edilen ve şehrin kültür geleneği haline gelen “Kent & Kültür Söyleşileri”, birbirinden önemli isimleri Eskişehirlilerle bir araya getirmeye devam ediyor. Pandemi sonrasında ilk kez yüz yüze yapılan söyleşinin bu ayki konuğu ise Gazeteci Yazar Barış İnce oldu. Koordinatörlüğünü Haydar Ergülen’in yaptığı programda İnce, Tepebaşı Belediyesi Özdilek Sanat Merkezi Oktay Ekinci Salonu’nda Eskişehirli okurları ile buluştu. Barış İnce’nin Köksüzler kitabı üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirildi. Etkinliği Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Meclis üyeleri ve Eskişehirli edebiyat severler keyifle izledi.

Etkinlik sonunda Başkan Ataç, konuk İnce’ye teşekkür ederek çiçek takdim etti.