Kent Konseyi’nden atık tepkisi

Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy, sokak ve boş alanlara evsel atık dışında ciddi kirlilik oluşturacak biçimde inşaat atıkları ve hurda ev eşyası atıldığını belirterek uyarılarda bulundu.

Akçasoy, yaptığı açıklamada, çevre temizliği ve hijyenin çok daha büyük önem kazandığı dönemde olunduğunu belirtti. Ancak ne yazık ki son günlerde Eskişehir Kent Konseyi’ne hemşehriler tarafından sokak ve boş alanlara evsel atık dışında ciddi kirlilik oluşturacak biçimde inşaat atıkları ve hurda ev eşyası atıldığının iletildiğini anlatan Nuray Akçasoy, "Belediyelerimizin hafriyat dökmek için belirlediği yerler dışında inşaat çöpü olan molozları çevreye atmak veya evsel atıkların konulduğu çöplere koymak yasaktır, bunun idari para cezası vardır. Buna rağmen belirlenen esaslara aykırı ve ilgili idareden izin almadan inşaat atığı taşıyanları ve taşıtanları yol kenarlarına, yeşil alanlara çuval çuval moloz atarak çevreyi kirlettiğini gördüğünüz kişileri, duyarsız kalmadan Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve belediyelerimize şikâyette bulunun. İnşaat ve yıkıntı atıklarını rastgele atanların cezasız kalmaması için ALO 181 veya 0 532 010 11 81 nolu Çevre İhbar Hattı’na mümkünse konum atarak, fotoğraf ya da video göndererek ihbar edin. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü de bu konuda denetimlerini sıklaştırarak kötü görüntülerin oluşmasını engellemeli. Sevgili Eskişehirliler bizler de, yaşadığımız bu güzel şehrin değerini bilelim, çevremizi çöp, moloz gibi atıklarla kirletmeyelim ve kirlettirmeyelim" çağrısı yaptı.