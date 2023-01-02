Kendisi vücuda, posası toprağa çok faydalı

Hamur işlerinin vazgeçilmez ürünlerinden olan, son dönemlerde sağlık açısından sıkça yağı kullanılmaya başlanan çörek otunun faydalarını anlatan Ömer Faruk Arslan, “Hem kendisinin, hem de posasının sayısız faydası var” dedi.

Eskişehirli aktarcı Arslan, çörek otunu, dükkanının önünde soğuk pres makinesinden geçirerek yağını satıyor. Eskişehir’de bu şekilde çörek otu yağı satışı yapan 3-4 dükkândan biri olduklarını belirten Ömer Faruk Arslan, fabrikasyon olarak imal edilen yağların seyreltilmiş olduğunu ve faydasının da bundan dolayı daha az olduğunu söyledi. Çörek otunun faydalarını anlatan Arslan, “Şeker, tansiyon, kolesterol, bel ağrısı, diz ağrısı, sindirim hastalıkları gibi birçok konuda vücudumuz için yararları bulunuyor” dedi.

“Kendisi vücuda, posası toprağa faydalı”

Çörek otunun hiçbir yan etkisi olmadığına dikkat çeken Ömer Faruk Arslan, “Herhangi bir zararının olmamasının yanı sıra posasının bile birçok alanda kullanıldığını söyleyebilirim. Çörek otunun posası, bahçelerde gübre niyetine, hayvanlara yem yapımında da değerlendirilebiliyor. Yani çörek otunun kendisi vücuda, posası da toprağa faydaları diyebiliriz” diye konuştu.

“Çörek otu Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen bir bitkidir”

Birçok kesimden insanın çörek otu yağını tercih ettiğini ifade eden Arslan, “Çörek otu Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen bir bitkidir ve şifalı olduğu buyrulmaktadır. Bundan dolayı da bunu bilen müşterilerimiz özellikle tercih ediyor” dedi.

“Kadın hastalıklarına da önemli ölçüde yardımcı oluyor”

Saç dökülmesinden mustarip olan kadın müşterilerin de bu yağa rağbet gösterdiğini söyleyen Ömer Faruk Arslan, “Saç bakımında ve saç dökülmesine karşı çözümler sunduğu için kadın müşterilerimizin ilgisi yüksek. Aynı zamanda kadın hastalıklarının giderilmesine de önemli ölçüde yardım oluyor” diye belirtti.