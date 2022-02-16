Kendi cebinden mahallesinin bütün giriş ve çıkışlarına güvenlik kamerası yerleştirdi

Günyüzü ilçesinin Gümüşkonak Mahalle Muhtarı İlhami Döner, mahallenin bütün tüm giriş ve çıkışlarına kendi cebinden güvenlik kamerası yerleştirdi.

Muhtar yaklaşık 20 bin TL para ödeyerek mahallenin bütün giriş yolları ve mahalle merkezine toplamda 7 adet kamera taktırdı. Döner yaptığı açıklamada "Kış sezonunda mahallemizde bulunan vatandaşların çoğu şehir merkezine taşınıyor. Bu esnada evlerin boş olduğunu gören kötü niyetli kişiler, vatandaşlarımızın mallarına zarar veriyorlar. Biz de vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için, mahallemizin huzuru için, böyle bir uygulama yaptık. Görüntü kayıtlarını sürekli emniyet güçlerimizle koordineli şekilde muhafaza ediyoruz. Yapılan işlemin sadece Gümüşkonak değil çevremizdeki diğer mahallelere de faydası var. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği bizim için ön planda" dedi.