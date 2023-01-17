Kemer ustası kösele deriyi tavsiye etti

Hamamyolu Caddesi’nde kemer ticareti ve ustalığı yapan Eskişehirli esnaf Emre Candoğan, sattığı kemerlerin özelliklerine ve yıpranma sürelerine değinerek özellikle kösele deri kemerlerin sağlamlığına dikkat çekti.

Eskişehirli kemerci Emre Candoğan, üç nesildir Hamamyolu’ndaki dükkânlarında vatandaşa hizmet ettiklerini anlattı. Çeşitli zanaatlar çerçevesinde dedesinden babasına, babasından da kendisine miras kalan işletmede kemer tüccarlığı ve tamiratıyla uğraştığını dile getiren Candoğan, genel olarak sattığı kemerlerin yapısından ve yıpranma süresinden bahsetti. Kösele deri malzemeden imal edilen kemerlerin çok dayanıklı olduğunu vurgulayan esnaf, “Kemerde kösele deri üst seviyedir” dedi.

“Eskiden at koşum malzemeleri kösele deriden yapılırmış”

Kemerlerde kösele yapılı malzemenin en kalitelisi olduğunu aktaran esnaf Candoğan, “Eskiden at koşum malzemeleri kösele deriden yapılırmış. Yani ne kadar dayanıklı olduğunu siz hesap edin. Kösele deri kemerin şekli bozulur fakat insan eliyle kopması imkânsızdır. Bunun haricinde yarma deri ve köseleye benzeyen vidalı kemerler de vardır. Plastik malzemeden yapılan vinleks deri kemer ise çabuk yıpranır. Çünkü belirttiğim üzere diğer kemer gruplarına nazaran daha zayıf bir yapıdadır” dedi.