Kedilerde görülen FIP hastalığında yaşanan artış üzerine bir dizi önlem alındı

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, kedilerde görülebilen ve kentte de rastlanılan FIP (Feline Infectious Peritonitis) hastalığına karşı bir dizi önlem aldı.

Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Eskişehir’de FIP hastalığına karşı gerekli tedbirlerin alındığını ifade ederken, ilk olarak Doğal Yaşam Merkezi’nde kediler için karantina bölmeleri oluşturulduğu belirtildi. Alınan önlemler ile hasta ya da şüpheli durumda olan sokak kedilerinin, virüsü diğer kedilere yaymasını engellemek için temasları kesiliyor. Sokak kedilerinin besleme alanlarında da temizlik ve dezenfekte çalışmaları aksatılmadan sürdürülüyor. FIP’te genel olarak görülen belirtiler arasında iştahsızlık ve kilo kaybı, ateş, halsizlik ve durgunluk, karın bölgesinin şişmesi, görme ve solunum sorunları gibi etkenler olduğunu belirten yetkililer, kedi sahiplerini de konu hakkında dikkatli olmaya davet etti.

Kediler için yüksek ölüm riski taşıyor

FIP’e karşı temizliğin önemine de vurgu yapan yetkililer, “Son aylarda kedilerde görülen FIP hastalığında artış meydana gelmiş durumda. Normal koronavirüs kedilerde ölümcül seyretmemekte, mutasyona uğradıktan sonra ölümcül FIP hastalığına dönüşmektedir. Hastalığın kuru ve ıslak olmak üzere iki formu var. Kuru formda etkiler organa bağlı olarak semptomlar gösterebiliyor. Sadece göze etki ederek geçebilir ya da beyni etkileyerek merkez sinir sistemiyle ilgili bulgular ortaya çıkartabilir. Islak formda ise özellikle vücut boşluklarında (göğüs ve karın) sıvı birikimi ile karakterize bir hastalıktır. Karın boşluklarında biriken sıvı hızla artarak sanki hamile bir kedi görünümü vermektedir. Ancak şişme ile birlikte zayıflama kaslarda aşırı bir azalma olur ve kemikleri görünür hale gelir. Yani karın büyür ama kedi zayıflar” şeklinde konuştu.

İnsanlara bulaşmıyor

Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, FIP hastalığının insana bulaşmadığı bilgisini de vererek, “Çoğu yüksek bulaşıcılıkla seyreden bir hastalıktır. Sadece kediden kediye bulaşır. Kediden başka hayvanlara ya da kediden insana geçişi söz konusu değildir. Çünkü hastalığın etkeni kedi koronavirüsüdür. Kedilere özel korona virüstür. Sokaktaki veya evlerimizdeki canlılarımızı korumak adına alabileceğimiz bir takım önlemler var. Mama ve su kaplarının temizliği çok önemli. Çünkü hastalığın yayılımı salya ve dışkı yoluyla oluyor. Sokaktaki hayvanları besliyorsak da mama kaplarını düzenli olarak temizleyebiliriz ya da tek kullanımlık kaplar kullanabiliriz. Tek bir noktada besleme yapmak yerine farklı birkaç noktada beslemeler yapabiliriz. Şu dönemde evde beslediğiniz kediniz varsa bahçeye, sokağa çıkmamasına müsaade etmeyiz. Bu tamamen onun sağlığını korumak adına alabileceğimiz bir tedbirdir. Hem evde kedimiz varsa; sokaktaki canları besledikten sonra ellerimizin ve kıyafetlerimizin dezenfeksiyonlarını da yapmamız gerekir” ifadelerine yer verdiler.