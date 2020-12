Kazım Kurt’un yeni yıl mesajı: “Gelecek güzel günlere olan umudumuzu hiç yitirmedik”

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, yılbaşı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Mesajında dayanışma vurgusu yapan Kazım Kurt, “Acı, tatlı günleri ile bir yılı daha geride bıraktık. Her şeye rağmen sağlıklı, aydınlık günlere ulaşma umutlarımızı canlı tutarak; yeni bir yıla giriyoruz. Güzel günlere olan umudunuzun, inancınızın tükenmediği; sağlıklı, mutlu bir yıl geçirmenizi dilerim” dedi.

2020 yılının zorluklarla geçen bir yıl olduğunu ifade eden Başkan Kurt, mesajında şu sözlere yer verdi: “2020 yılında daha önce hiç yaşamadığımız bir salgın ile karşı karşıya kaldık. Çok zor ve acı günler geçirdik. Kimimiz COVİD-19’a (koronavirüs) yakalanarak zorluklarla dolu günler geçirdi, kimimiz yakınlarını kaybetti ya da yakınlarının koronavirüs olması ile endişeli günler geçirdi. Yaşadığımız günler, bizlere sağlığın her şeyden önce geldiğini bir kez daha hatırlattı. Ne yazık ki bu zor günler hala geçmiş değil, aşı tartışmaları, vaka sayıları ortada. Geçirdiğimiz zor günler, yaşayacağımız günlerin de göstergesi gibi Sağlığımızın tehlikede olduğu bu günlerde, ne yazık ki ekonomik olarak da sıkıntılar yaşadık. Pandemi nedeniyle birçok insan işinden, aşından oldu. Günlerce evlerimizde karantinada kaldığımız günlerimiz oldu. Ezcümle, 2020 yılı tüm insanlık için eşi benzeri olmayan zorluklarla geçen, tüm alışkanlıklarımızın yıkıldığı olduğu bir yıl oldu. Ancak karşı karşıya olduğumuz tüm bu sorunlara rağmen, 2020’nin bize öğrettikleri de var. Sağlığın ne kadar önemli; sosyal hukuk devletinin ne kadar gerekli; eşit ve parasız sağlık hizmeti talebimizde ne kadar haklı olduğumuzu, 2020 yılı bir kez daha gösterdi. En önemlisi de dayanışmanın, yardımlaşmanın önemi çok güzel örneklerle karşımıza çıktı. Odunpazarı Belediyesi olarak 2020 yılında pandemi ve tüm engellere rağmen, hemşerilerimizin yanında olmayı sürdürdük. Gerçekleştirdiğimiz her projeyi ve yaptığımız hizmetleri sadece yaşadığınız günleri düşünerek değil, gelecek yıllarda, gelecek nesillerin rahat etmesi ve hak etmiş olduğunuz yüksek standartlarda yaşamanızı sağlamak için yaptık. Bundan önceki yıllarda olduğu gibi 2021 yılı içerisinde de bize vermiş olduğunuz sorumluluk ve destekle, aynı azim ve kararlılık ile çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kötü günlerde dayanışmamızı sürdüreceğiz. Bizler, her şeye rağmen gelecek güzel günlere olan umudumuzu hiç yitirmedik ve çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürdük. 2020 yılı hepimiz için zor bir yıl oldu. Yeni yılın, hayatınıza yeni başlangıçlar; sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum” dedi.