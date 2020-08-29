Kazım Kurt: “Seyitgazi’ye destek vermeye devam edeceğiz”

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe ile bir araya geldi. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı buluşmada, Başkan Kurt, Seyitgazi’ye destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti. Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarette, iki başkan bir süre sohbet etti. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyaret, samimi bir ortamda gerçekleşti.

Seyitgazi’de gerçekleştirdikleri çalışmalarla ilgili Başkan Kurt’a bilgi veren Başkan Tepe, halkçı ve sosyal demokrat belediyeciliği Seyitgazi’de uygulamaya geçirdiklerini belirtti. Hedeflerinin modern bir Seyitgazi olduğunu vurgulayan Başkan Tepe, belediyeler arası dayanışmanın önemine de değindi. Odunpazarı Belediyesi’nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade eden Başkan Tepe, “Kazım Kurt, Odunpazarı’nda diğer belediyelere örnek olacak çok sayıda çalışmayı hayata geçirdi. Kendisini tebrik ediyorum, misafirperverliği için de teşekkür ediyorum” dedi.

Belediyeler arasında dayanışma önemli

Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe’nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Tepe’ye nazik ziyareti için teşekkür etti. Eskişehir ve Odunpazarı halkı için çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Kurt, belediyeler arası dayanışmanın önemine de dikkat çekti. Başkan Kurt, “Seyitgazi’ye bugüne kadar ihtiyaç duydukları alanlarda destek verdik. Bu desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.