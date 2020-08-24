Kazım Kurt ATOP etkinliğinde çocuklarla buluştu

Odunpazarı Belediyesi tarafından katılımcı belediyecilik anlayışı ile kurulan Atölye Odunpazarı (ATOP), Kıbrıs Dostluk Park’ında çocuklarla birlikte gerçekleştirdiği etkinlikle çalışmalarına başladı.

Üniversitelerin; mimarlık, peyzaj mimarlığı, grafik tasarım, endüstriyel tasarım gibi bölümlerinde okuyan öğrencilerin katılımı ve Eskişehir Mimarlar Odası’nın desteği ile oluşan Atölye Odunpazarı (ATOP), ilk etkinliğini Erenköy Mahallesi’nde bulunan Kıbrıs Dostluk Park’ında gerçekleştirdi. Odunpazarı’na daha sanatsal bir görünüm kazandırmak için yola çıkan ATOP, Kıbrıs Dostluk Parkı’nda “Birlikte Hayal Et, Birlikte Tasarla” sloganı ile oyun alanı dizayn etkinliği düzenledi. Çok sayıda çocuğun yer aldığı etkinliğe Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da katıldı. Bir süre çocuklarla birlikte boyama yapan Başkan Kurt, ATOP ile gençlerle halkı bir araya getirerek Odunpazarı için yeni projeler üreteceklerini söyledi.

Çocuklar, etkinlik sonrasında kendileri için böyle bir gün hazırlayan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a teşekkür etti.