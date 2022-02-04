Kazılan zemin 3 haftadır bu durumda

Eskişehir’de işlek bir sokakta yapılan kazı sonrası toprakla doldurulan ve düzeltilmeyen zeminde vatandaşlar yürümekte zorlanırken, çevre esnaf iki öbek halinde yığılan taşların döşenmesini bekliyor.

Eskişehir’in kent merkezinde bulunan Sıcaksular sokakta iddiaya göre yaklaşık 3 hafta önce zemin kazılarak alt yapı çalışması yapıldı. Taşlar sökülerek kazılan zemin, işlem bittikten sonra toprakla kapatıldı, günler geçmesine rağmen taşlar döşenmedi. Sökülen taşlar iki öbek halinde hattın yanına yığıldı. Yaklaşık 3 haftadır bu halde bekleyen zemin kötü görüntü oluştururken, yağışlarla birlikte kablonun geçtiği güzergâh çamur içeresinde kaldı.

Birçok iş kolundan dükkânın olduğu sokakta esnaf bu durumdan şikâyetçi olurken, yaşlı vatandaşlar başta olmak üzere insanların yürümekte dahi güçlük çektiği ifade edildi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir esnaf, geçtiğimiz günlerde yaşlı bir vatandaş sokakta bozuk zeminden dolayı yere düşerek yaralandığını aktararak, "Karlar erimeye başlayınca çukur üzerine kapatılan toprak çamur haline geldi. Yağmurlarla birlikte durumu daha kötü olacaktır. Artık zemin oturdu ve burası iki öbek halinde bekleyen taşlarla kapatılmalıdır" diye belirtti.