Kazandıkları dünya üçüncülüğü ile Eskişehir’in gurur kaynağı oldular

Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğrencileri; ‘Uluslararası Bilim Projeleri Olimpiyatları’nda, ‘Fizik’ projeleri ile dünya üçüncüsü oldular ve ‘Bronz’ madalya kazandılar.

Öğrenciler Alperen Karagöz ve Umut Şahan, okulun Uzman Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Cengiz Arsu’nun danışmanlığında yarışmaya katılarak Eskişehir’i ve ülkemizi başarı ile temsil ettiler. Fizik projesi; İngilizce olarak hazırlandı ve projenin sunumları da İngilizce olarak yapıldı. Uluslararası çeşitli üniversitelerde görev yapan öğretim üyelerinden oluşturulan jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda proje, uluslararası pek çok çalışma arasına girdi ve dünya üçüncülük ödülüne layık görüldü. Bronz madalya kazanan Arsu öğretmen ve öğrencileri Eskişehir’in gurur kaynağı oldular.