Kazan Tatarları kaynaştırma kahvaltısında bir araya geldi

Eskişehir’de yaşayan Kazan Tatarları ile şehre yeni gelenler Tatarlar sıcak bir kahvaltı etkinliği ile bir araya geldi.

Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde bulunan Dede Mahallesinde faaliyet gösteren Kazan Tatarları Müze Evi, düzenlediği kahvaltı etkinliği ile Tatar vatandaşları buluşturdu. Etkinliğine katılan Tatarların Türkçe konuşma pratiği yaparak birbirlerini tanımaya çalışıp simit, çay eşliğinde kahvaltı yaptılar görüldü.

Kuruluşlarının 10’uncu yılında kahvaltı buluşmalarını her hafta yapmayı planladıklarını söyleyen Eskişehir Kazan Tatarları Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Vedat Doğu, “Bugün burada Tataristan’dan gelen Türk kavimli Tatarlarla Türkçe pratiği yapmak için ve burada yaşayan Tatar Türklerle yeni gelenleri kaynaştırmak için kahvaltı yapıyoruz. Kültür her iki tarafta da aynı ama farklı bir ülkeye alışabilmeleri için adaptasyon süreçlerini tamamlamaya çalışıyoruz” dedi.

“Eskişehir ekonomisine katkı sağlıyorlar”

Eskişehir’in, Türkiye’de en çok Tatar göçü alan ikinci şehir olduğunun altını çizen Doğu, “Ticari olarak iş yapmak için Eskişehir seçiyorlar. Eskişehir’de Kazan Tatarlarının olması sebebiyle burayı tercih edip burada 3 tane firma açtılar. Rusya’daki savaş krizi sebebiyle ticaretleri aksayan Tatarlar burada yaptıkları faaliyetlerle Eskişehir ekonomisine de katkı sağlıyorlar” şeklinde konuştu.