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Kaymakam Ustaoğlu’ndan Başkan Bozkurt’a ziyaret
İnönü İlçe Kaymakamı Tolga Ustaoğlu, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’u ziyaret etti.
ESKİŞEHİR 06.09.2022, 09:23
İnönü İlçe Kaymakamı Tolga Ustaoğlu, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’u ziyaret etti.
İnönü Belediye Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette, Başkan Bozkurt, Kaymakam Ustaoğlu ile birlikte ilçeye yapılan ve yapılmakta olan çalışma ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İlçe Kaymakamı Tolga Ustaoğlu’nun yapmış olduğu nazik ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek teşekkür etti.
Kaymakam Ustaoğlu, Başkan Bozkurt’un misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederken, ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.
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