Eskişehir Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’yi ziyaret etti.

Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Demirtaş, Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanı Emre Çelik ve BEBKA Eskişehir YDO Koordinatörü Güliz Ünal ile birlikte Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’yi ziyaret etti. Ziyarette Eskişehir OSB Başkan Vekili Metin Saraç, Yönetim Kurulu Üyesi Riza Zeydan ve Denetim Kurulu Üyesi Samet Özkaya da yer aldı.

Kaymakam Ulu’dan iş birliği vurgusu

Ziyarete ilişkin konuşan Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, “Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli ve yönetiminin gerçekleştirdiği hayırlı olsun ziyaretinin ardından ilçe jandarma komutanımız, İlçe emniyet müdürümüz ve BEBKA Eskişehir Koordinatörümüzle birlikte bölge müdürlüğünü ziyaret ettik. Ziyaretimizde birlikte neler yapabiliriz noktasında görüşmeler gerçekleştirdik” dedi. Kaymakam Ulu iş birliği vurgusu yaparak, “Eskişehir OSB’nin ilçemizin sınırları içerisinde yer alması bizler için çok ayrı bir önem teşkil etmekte. Eskişehir ekonomisinin en önemli gücü olan sanayi sektörünün daha da gelişmesi ve sorunların çözümü noktasında, devam eden iş birliği çalışmalarımız bundan sonraki süreçte de artarak devam edecektir” diye konuştu.

“Bölgemizdeki yatırımları Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, OSB’de yürütülen çalışmalar ve yatırımlar hakkında bilgiler verdi. Başkan Küpeli, OSB yönetimi olarak ortaya koydukları vizyoner projelerle birlikte şehrin kalkınması, sanayinin büyümesi için yoğun gayret gösterdiklerini, Eskişehir sanayisine önemli yatırımlar kazandırdıklarını aktardı. Bölgedeki yatırımların 23 Ekim’de Eskişehir gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacağını belirten Başkan Küpeli, “Eskişehir OSB’ne elbirliğiyle çok önemli yatırımları kazandırdık. Bunlardan bazılarının yatırımları tamamlandı ve Cumhurbaşkanımızın bölgemizde katılacağı törenle toplu açılışları yapılacak. Nicelik ve nitelik yönünden Eskişehir sanayisinin gelişimi için sürekli çalışıyoruz. Ciddi miktarda yeni yatırımı Eskişehir sanayisine kazandırdık. Halen görüşmelerini sürdürdüğümüz büyük ve önemli yatırımlar sırada bekliyor. Bunlarda netleştikçe kamuoyumuzla paylaşacağız. Eskişehir sanayisinin 2030’lu yıllardaki hedeflerine ulaşıp geçmesi için büyük bir gayretle çalışıyoruz” dedi.

Başkan Küpeli, yönetim olarak kurumlar arası iş birliğini çok önemsediklerini Eskişehir OSB’nin de Odunpazarı ilçe sınırları içerisinde olmasından dolayı Odunpazarı Kaymakamlığı ve diğer kamu kurumlarıyla birlikte ilçenin ve şehrin gelişimine katkı sunma noktasında iş birliği yapmaya her zaman hazır olduklarını dile getirdi.