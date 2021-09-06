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Kaymakam Kurt ve Başkan Bozkurt’tan okul ziyareti

Eskişehir İnönü Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt ve İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, yeni eğitim yılının başlaması dolayısıyla ilçede okul ziyareti gerçekleştirdi.

ESKİŞEHİR 06.09.2021, 15:51
Kaymakam Kurt ve Başkan Bozkurt’tan okul ziyareti

Eskişehir İnönü Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt ve İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, yeni eğitim yılının başlaması dolayısıyla ilçede okul ziyareti gerçekleştirdi.

İnönü İmam Hatip ve Vehbi Koç Ortaokulunda eğitim gören öğrencileri ziyaret eden Kaymakam Kurt ve Başkan Bozkurt’a, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük’te eşlik etti. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Kaymakam Kurt ve Başkan Bozkurt, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılının tüm öğrencilere, öğretmenlere ve eğitim çalışanlarına hayırlı olmasını dileyerek başarı dileklerinde bulundular. Pandemi sürecinin de devam ettiğini belirten Başkan Bozkurt, öğrencilere maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının da önemine değindi.

Kaymakam Kurt ve Başkan Bozkurt’un ziyaretinden memnuniyet duyan öğrenci ve öğretmenler, kendilerine teşekkür etti.

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