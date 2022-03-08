Kaymakam Baytak, "Bu topraklar mert kadınlarını yetiştirmeye devam edecek"

Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak, Anadolu topraklarının mert kadınlarını yetiştirmeye devam edeceğini belirterek, "O kadınlar devletimizin vermiş olduğu desteklerle beraber daha müreffeh bir topluma ulaşmamızda öncü olacaktır" diye belirtti.

8 Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Baytak, "Anadolu’ya büyük hizmetler etmiş Ümmühan Hatun’un Nene Hatun’un ve Şerife Bacı’nın torunları olarak vefa silsilesi içinde emaneti devralan bizler, o güzel ruhlara şükranımızın ve muhabbetimizin ifadesi olarak; okuyacağız, üreteceğiz, cesur olacağız. Bu topraklar mert kadınlarını yetiştirmeye devam edecek ve o kadınlar devletimizin vermiş olduğu desteklerle beraber daha müreffeh bir topluma ulaşmamızda öncü olacaktır" diye belirtti.