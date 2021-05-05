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Kaymakam Başoğlu ve Başkan Alp alt yapı çalışmaları yerinde inceledi

Beylikova Kaymakamı Hakan Başoğlu ve Belediye Başkanı Özkan, Aşağı Doğanoğlu mahallesinde yapılan alt yapı çalışmaları yerinde inceledi. Beylikova ilçesine yaklaşık 18 kilometre uzaklıkta olan Aşağı Doğanoğlu Mahallesi’nde ikamet eden mahalle sakinleri ve Muhtar Mustafa Yavuz ile sohbet eden Başoğlu ve Alp, halkın istek ve taleplerini dinledi.

ESKİŞEHİR 05.05.2021, 14:52
Kaymakam Başoğlu ve Başkan Alp alt yapı çalışmaları yerinde inceledi
Beylikova Kaymakamı Hakan Başoğlu ve Belediye Başkanı Özkan, Aşağı Doğanoğlu mahallesinde yapılan alt yapı çalışmaları yerinde inceledi. Beylikova ilçesine yaklaşık 18 kilometre uzaklıkta olan Aşağı Doğanoğlu Mahallesi’nde ikamet eden mahalle sakinleri ve Muhtar Mustafa Yavuz ile sohbet eden Başoğlu ve Alp, halkın istek ve taleplerini dinledi.
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