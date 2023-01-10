Kayıtların açılması ile hac ürünlerine ilgi başladı

Hac kayıtlarının açılmasıyla birlikte kutsal topraklara gitme hazırlığı yapan vatandaşların, gerekli olabilecek malzemeler için dükkânları ziyaret etmeye başlaması sektörü hareketlendirdi.

2023 yılı için hac kaydı ve güncelleme işlemleri 5 Ocak itibariyle başladı. Hac kuraları ocak ayı içerisinde çekilecek ve aynı ay içerisinde açıklanacağı düşünülüyor. Kayıtların açılmasıyla birlikte vatandaşlar hac malzemelerinin fiyatıyla ilgili ön bilgi almak için hac malzemeleri satan dükkânları ziyaret etmeye başladı. Kuralar açıklandıktan sonra bu ilginin daha da artacağı ve ilerleyen günlerde hac malzemesi satan dükkânlarda yoğunluk oluşacağı öngörülüyor.

“Ekim ayında umrelerin açılmasıyla birlikte hac malzemelerine talep arttı”

Eskişehir’de hac malzemeleri satan bir dükkân sahibi olan Enver Akpınar, pandemi sebebiyle 2 buçuk yıl boyunca işlerinin durgun olduğunu belirtti. Kuralar açıklandıktan sonra işlerin artmasını beklediklerini söyleyen Akpınar, “Şu anda hac kayıtları başladı. Henüz kimlere çıktığı belli olmadan bizim işlerimizde yoğunluk olmaz ama pandemiden sonra umreler başladığı için Elhamdülillah bir hareketlenme başladı. Yaklaşık 2 buçuk yıldır pandemi sebebiyle işlerimiz durgundu. Bu sene ekim ayında umrelerin açılmasıyla beraber hac malzemesi satanlarda bir hayli yoğunluk olmaya başladı. Bugün hac kayıtları başladı. Hac kuraları çekilecek, kimlere çıktığı belli olduktan sonra bizim işlerimiz daha çok yoğunlaşacak. Şu anda sadece kayıtlar açıldı, hacca kimin gidip gitmeyeceği belli değil. Ama insanlar ümitleniyorlar. Kurada çıkanlar inşallah bizlere müracaat edecek. Vatandaşlar bizlerden bilgi almaya geliyorlar, malzeme fiyatlarını soruyorlar ve kura çıkarsa diye neler alacaklarını planlıyorlar” dedi.

“İki ayda bir ürünlere küçük zamlar geliyor”

Hac malzemelerinin fiyatıyla ilgili bilgi de veren Akpınar, hac ürünlerine dikkat çeken zamlar yapılmadığını vurguladı. Kutsal topraklara gitmeyi düşünen vatandaşlarla iyi dileklerini de paylaşan Akpınar şunları söyledi:

“Hacda zorunlu olan bazı ürünler var, onlar çok satılıyor. Erkeklerin ihram, ihram kemeri, ihram sabunu, sandalet, tavaf patiği ve para kesesi alması gerekiyor. Bayanlar ise kendilerine özgü Hac giysilerini alıyorlar. Hediyelik olarak tespih, seccade, yüzük, koku ve buna benzer ürünlerimiz de çok gidiyor. Seccade 18 liradan başlar, 325 liraya kadar gider. Tespihlerin demeti 29 liradan başlar, 100 liraya kadar gider. Kokular ise 165 liradan başlar, 300 liraya kadar gider, bir kutuda 40 tane olur. Her piyasada olduğu gibi bizde de her malın kalitesine göre fiyatlar değişir. Türkiye’de ekonomik şartları biliyorsunuz. Ayda bir, iki ayda bir ürünlere küçükte olsa zamlar geliyor. Vatandaş da alıştı artık, pek tepki vermiyorlar. Fiyatlarda henüz göze çarpan, dikkat çeken bir artış yaşanmadı. Gerek Hacca gidecek gerek Umreye gidecek vatandaşlarımızın güle güle gidip gelmelerini, güzel bir Hac ve Umre yapmalarını dilerim. Herkesin gönlünden geçeni Allah nasip etsin diyorum. Kutsal toprakları arzu eden vatandaşların Allah gönlüne göre versin. En kısa zamanda sağlık, sıhhat ve helal para ile gidip gelmeleri nasip olsun.”