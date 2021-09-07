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Kayıp şahısların arandığı Porsuk Çayı’nda pompalı tüfek bulundu

Eskişehir’deki Porsuk Çayı’nda kayıp şahısların bulunmasına yönelik sabah saatlerinde başlatılan arama çalışmalarında pompalı tüfek bulundu.

ESKİŞEHİR 07.09.2021, 15:43
Kayıp şahısların arandığı Porsuk Çayı’nda pompalı tüfek bulundu

Eskişehir’deki Porsuk Çayı’nda kayıp şahısların bulunmasına yönelik sabah saatlerinde başlatılan arama çalışmalarında pompalı tüfek bulundu.


Eskişehir’de uzun süredir kayıp olarak aranan 4 kişinin bulunmasına yönelik Porsuk Çayı’nda çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucu Mustafa Kemal Paşa mahallesindeki bir köprünün altında bulunan erkek cesedi arama kurtarma ekiplerince çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmaları için suyu çekilen Porsuk Çayı’nda diğer kayıp 3 kişiyi bulmak için kontrollerine devam eden Arama Kurtarma Derneği (AKUT) üyeleri, suyun dibinde birçok eşya tespit etti. Çöplerden ziyade birçok bıçak ve 1 adet pompalı tüfek bulan AKUT üyeleri, durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ön inceleme sonrası balistik inceleme için pompalı tüfeğe el koydu.

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