Kaybolan 7 büyükbaş 4 gün sonra dronla bulundu

Eskişehir’de 84 yaşındaki kadının kaybolan 7 adet büyükbaş hayvanını jandarma ekipleri dron ile buldu.

Edinilen bilgiye göre, Odunpazarı ilçesine bağlı Gümele Mahallesi’nde ikamet eden 84 yaşındaki H.B.’nin 7 adet büyükbaş hayvanı 31 Mart günü kayboldu. Kendi imkânlarıyla hayvanlarını arayan H.B. hiçbir ize rastlayamadı. İhbar üzerine jandarma ekipleri kayıp hayvanların bulunması için çalışma başlattı.

Bölgede yapılan arama faaliyeti sonucunda kayıp hayvanların yeri dron ile tespit edildi. Hayvanların otlatıldıkları yerden 4 kilometre uzaklıktaki Kızıltoprak mevkiinde olduğu anlaşıldı. Jandarma ekipleri bulunan 7 adet büyükbaş hayvanı sahibine teslim etti.