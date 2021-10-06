Kavuncu göletinin sular çekilse de angutlar terk etmiyor

Günyüzü ilçesinin Kavuncu mahallesinde bulunan, her yıl onlarca çeşit kuşun barındığı yapay göleti, suyunun çekilmesi ve yaklaşan kış mevsimine rağmen angut kuşları terk etmiyor.

Tarımsal sulama amaçlı gölette sular çekildikten sonra çoğu kuş türünün bölgeyi terk etmesine rağmen angut kuşları göleti süslemeye devam ediyor. Mahalle halkı tarafından sahip çıkılan kuşlar avcıları cezbetse de kimsenin gölete yanaşılmasına izin verilmiyor. Vatandaşlar, angut kuşlarının sevgiyi ve sevmesini bilen, hatta yaşam boyu bıkmadan sevebilen kuşlar olduğunu anlatarak, "Bu kuşlar, eşlerinin kaybından sonra, tekrar eş edinmekte fazla zorlandıkları için, angut kuşlarının avlanmaları yasaklanmıştır. Sevgi ve vefalarıyla bilinen angut kuşları göç edene kadar Kavuncu kuş cennetinde barınmaya devam edecekler. Onlar bize emanet ve koruyoruz" dediler.