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Kavşakta kaza yapan araçlarda büyük maddi hasar oluştu
ESKİŞEHİR’DE BİR OTOMOBİL İLE MİNİBÜSÜN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.
ESKİŞEHİR 05.04.2023, 14:02
Eskişehir’de bir otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında maddi hasar meydana geldi.
Cumhuriyet Bulvarı ile Canay Sokak kesişiminde meydana gelen trafik kazasında, minibüs ile otomobil çarpıştı. Kontrolsüz girilen kavşakta meydana gelen kaza sonucu çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs, orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kaza sonucu her iki araçta da büyük maddi hasar meydana gelirken, şans eseri yaralanan olmadı.
Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla aksayan trafik normale döndü.