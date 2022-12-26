Kavşakta çarpışan 2 araçta maddi hasar oluştu

Eskişehir’de meydana gelen trafik kazası sonucu iki araçta büyük maddi hasar oluştu.

Kaza dün gece Odunpazarı İlçesi’ne bağlı Arabacılar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bulvar üzerinde seyreden bir otomobil ile kavşaktan çıkan başka bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki otomobilde de büyük maddi hasar oluştu. Kaza sonucu şans eseri yaralanan olmadı.