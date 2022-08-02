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Kasten yaralama şüphelisi 2 kişi yakalandı

Eskişehir’de 2 farklı silahla yaralama olayının şüphelileri, kullandıkları silahlarla birlikte yakalandı.

ESKİŞEHİR 02.08.2022, 17:22
Kasten yaralama şüphelisi 2 kişi yakalandı

Eskişehir’de 2 farklı silahla yaralama olayının şüphelileri, kullandıkları silahlarla birlikte yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Odunpazarı İlçesi’nde meydana gelen 2 ayrı ‘Ateşli Silah ile Kasten Yaralama’ olayının şüphelilerinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucu olayların şüphelileri olan G.K. ve A.Y. isimli şahıslar yakalandı. Yapılan aramalarda ise olaylarda kullanıldığı tespit edilen 2 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte 11 adet mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edilirken G.K. isimli şahsın tutuklandığı öğrenildi.

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