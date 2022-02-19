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Karpuz tezgahlara düştü

Yaz meyvesi olarak bilinen karpuz, Eskişehir’de tezgahlara kilogramı 15 liradan düştü.

ESKİŞEHİR 19.02.2022, 12:38
Karpuz tezgahlara düştü

Yaz meyvesi olarak bilinen karpuz, Eskişehir’de tezgahlara kilogramı 15 liradan düştü.

Daha çok aşeren kadınların yakınları tarafından satın alınan siyah İran karpuzları, Eskişehir Yunus Emre Kapalı Pazar Yeri tezgâhlarında yerini aldı. Yaz aylarında satışa çıkan karpuzun kilogram fiyatı, mevsimi olmadığı zamanlarda 15 liraya kadar çıkıyor. Kış aylarında Türkiye’de üretimi olmadığı için İran’dan ithal edilen siyah karpuzlar, nakliye masraflarından dolayı yüksek fiyatlardan satılıyor. Manav tezgâhlarında karpuz bulunmadığı zaman birçok vatandaşın sorduğunu söyleyen Eskişehirli pazarcı Halil Erdağ, siyah karpuzları genellikle hamile kadınların eşlerinin satın aldığını belirtti. Erdağ, “Karpuz bu mevsimde Türkiye’de yetişmediği için İran’dan geliyor. İran’dan geldiği için gümrük vergisinden dolayı fiyatı biraz pahalı. Türkiye’de yetişse kilosu 7 liradan satılır ama İran’dan geldiği için nakliye masraflarıyla birlikte kilosu 15lira. Genellikle hamileler satın alıyor, keyfi alan müşterimiz pek yok. Satın alan müşterimiz çok oluyor, tezgâhımızda olmayınca çok soruyorlar” dedi.

“Tadı yazın çıkan Türk karpuzlarından bile daha tatlı”

Fiyatının alışılmışa göre çok pahalı olmasından dolayı keyfi alınacak bir ürün olmadığını dile getiren Halil Erdağ, tadının Türk karpuzlarından bile daha güzel olduğunu iddia etti. Erdağ, “Genelde aşeren müşterilerimiz alıyor ve 1 tane çok geleceği için dilim şeklinde satın alıyorlar. Keyfi alınacak bir ürün değil çünkü bir kapuz hemen hemen 100 liraya geliyor. Tadı yazın çıkan Türk karpuzlarından bile daha tatlı. İran karpuzu kumda yetiştiği için tadı güzel oluyor, buradaki karpuzlar toprakta yetiştiği için tadı İran karpuzları kadar tatlı olmuyor” diye konuştu.

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