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Karikatürist Beytullah Heper eserleri ile anılıyor
TEPEBAŞI BELEDİYESİ ATİLA ÖZER KARİKATÜRLÜ EV, ESKİŞEHİRLİ KARİKATÜRİST BEYTULLAH HEPER’İN ANISINA DÜZENLENEN “BEYTULLAHNAME” SERGİSİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR
ESKİŞEHİR 21.07.2020, 16:23
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Tepebaşı Belediyesi Atila Özer Karikatürlü Ev, Eskişehirli Karikatürist Beytullah Heper’in anısına düzenlenen “Beytullahname” sergisine ev sahipliği yapıyor.
Atila Özer Karikatürlü Ev’de düzenlenen ve küratörlüğünü Erol Büyükmeriç’in üstlendiği “Beytullahname” adlı sergi, 2017 yılında yaşamını yitiren Heper’in eserlerinden oluşuyor. Heper’in kaleminden çıkan karikatürlerin yer aldığı sergide, 62 eser bulunuyor. Büyükmeriç sergiye ilişkin değerlendirmesinde, “Bu sergi açıldığı için hüzünle karışık bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Beytullah Heper, bir ironi ve çizgi ustasıydı. Eskişehir’in önemli bir değeriydi, kendisini saygı ile anıyorum” diye konuştu.
Eserler 24 Temmuz’a kadar Atila Özer Karikatürlü Ev’de sergilenecek.
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