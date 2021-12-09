Kargoyla gelen kaçak makaronlar ele geçirildi

Eskişehir’de kargo firması ile kendisine gönderilen kaçak makaronları dükkanında satmak isteyen bir tütüncü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, Seyitgazi’nin Kırka Mahallesi’nde yaşayan M.A.’nın farklı bir şehirden temin ettiği bandrolsüz ve hologramsız sigara makaronlarını tütün dükkanında satmak üzere kargo firmasından teslim alacağı öğrenildi. KOM ekiplerince takibe alınan M.A., kargo firması aracılığı il dışından gelen kolileri teslim alınmasını müteakip kaçak olduğu değerlendirilen makaron kolileri ile birlikte suçüstü yakalandı.

KOM Şube ve Kırka Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince M.A.’nın Kırka Mahallesi’nde işletmekte olduğu tütün dükkanında yapılan aramada; bin 43 kutuda 208 bin 600 tane bandrolsüz ve hologramsız kaçak makaron, 17 kutu içinde 3 bin 400 adet) sahte bandrollü makaron, 27,5 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 21 bin 215 adet bandrolsüz yaprak sigara kâğıdı, 500 gram bandrolsüz nargile tütünü, 18 kutu içi tütün doldurulmuş satışa hazır makaron, perakende sigara satışında kullanılan 4 bin adet küçük boy kilitli poşet ele geçirildi.

C.Savcısının talimatıyla M.A. hakkında “Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet” suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.