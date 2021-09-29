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Kargo taşıyan kamyon alev alev yandı, içindekiler kullanılamaz hale geldi

Eskişehir’de bir kargo şirketine ait kamyonun dorse kısmı alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, kamyon, dorse kısmı ve içerisindeki kargolar yanarak kullanılamaz hale geldi.

ESKİŞEHİR 29.09.2021, 11:09
Kargo taşıyan kamyon alev alev yandı, içindekiler kullanılamaz hale geldi

Eskişehir’de bir kargo şirketine ait kamyonun dorse kısmı alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, kamyon, dorse kısmı ve içerisindeki kargolar yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Sivrihisar - Emirdağ karayolu Sivrihisar ilçesi Yukarıkepen Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saat 01.45 sıralarında İrfan Ç. idaresindeki 06 BAZ 830 plakalı kamyon, aldığı kargoları götürmek üzere Sivrihisar - Emirdağ karayolunda seyir halindeyken kamyonun sağ arka tekerleğinden dumanlar yükseldi. Dumanları fark ederek aracını emniyet şeridine çeken sürücü, olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kamyonun dorse kısmında çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çıkan yangında can kaybı olmazken dorse ve içerisindeki kargolar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

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