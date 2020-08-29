Kardeş Seyitgazi’den Tepebaşı’na ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe ve Meclis üyeleri ile bir araya geldi. Başkan Ataç ziyarette, “İnanıyorum ki Uğur Tepe, Seyitgazi’de çok verimli bir dönem geçirecek” dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, kentteki yerel yöneticiler ile temasları sürüyor. Tepebaşı Belediyesinin kardeş şehirlerinden olan Seyitgazi Belediyesi Başkanı Uğur Tepe ve meclis üyeleri de Başkan Ataç’ı makamında ziyaret etti. Buluşmada Başkan Ataç ve konukları iki belediye arasındaki iş birliği ve kent gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Ziyaret hakkında bir değerlendirmede bulunan Başkan Tepe, “Bugün Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç’ı, meclis üyelerimiz ile birlikte ziyaret ettik, misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Değerli Belediye Başkanımıza çalışmalarımız ve geride bıraktığımız 17 aylık dönem hakkında bilgiler verdik. Bu süreçteki iş birliğine ve nezaketine de teşekkür ediyorum” sözlerini kullandı.

Başkan Ataç ise ziyaretlerinden dolayı konuklarına teşekkür ederken, “Seyitgazi’yi, uzun yıllar sonra CHP’li belediyecilik ile buluşturduğumuz için çok mutluyuz. Bu başarıyı sevgili Uğur Hoca ve arkadaşları elde etti. Başarının sürdürülmesi çok önemli. Ben de eminim ki son derece verimli bir dönem geçirerek, Seyitgazi’yi bir daha kaybetmeyecek bir yönetim anlayışı benimsenecek. Aynı zamanda Seyitgazi ile kardeş şehiriz ve bu ziyaretten de çok mutlu olduk. Seyitgazi’yi en iyi şekilde yönetmek, tüm imkanları oraya sunmak çok önemli. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte Tepebaşı Belediyesi olarak, arkadaşlarımızın her zaman yanındayız” ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonunda Başkan Tepe, Başkan Ataç’a Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bir portresini armağan etti.