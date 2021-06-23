banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Galatasaray’da yönetim kurulu görev bölümü yapıldı
Galatasaray’da yönetim kurulu görev bölümü yapıldı
Karadeniz'de savaş krizi! Rus savaş gemisi İngiliz donanmasına...
Karadeniz'de savaş krizi! Rus savaş gemisi İngiliz donanmasına...
Erdoğan, Ak Partili Belediye Başkanlarıyla Buluştu
Erdoğan, Ak Partili Belediye Başkanlarıyla Buluştu
"Allah'ın selamı" hakkında Can Ataklı'dan tepki çeken sözler

Karayolunda başıboş dolaşan oğlak trafik polislerince koruma altına alındı

Eskişehir-Ankara karayolu üzerinde sahipsiz şekilde dolaşan oğlak, trafik polisleri tarafından muhafaza altına alındı.

ESKİŞEHİR 23.06.2021, 17:14
Karayolunda başıboş dolaşan oğlak trafik polislerince koruma altına alındı

Eskişehir-Ankara karayolu üzerinde sahipsiz şekilde dolaşan oğlak, trafik polisleri tarafından muhafaza altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Eskişehir-Ankara karayolu üzerinde can güvenliği tehlikede olduğu anlaşılan bir oğlak bulundu. Ekipler oğlağın can güvenliğini sağlamak amacıyla trafiği akışını keserek muhafaza altına aldı. Gerekli barınma ve beslenme ihtiyaçları ekipler tarafından karşılanan oğlağın, sahibini bulma çalışmaları devam ediyor.
banner486
Yorumlar (0)
24°
az bulutlu
banner493