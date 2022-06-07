Karaörenli ’Kınalı Kuzular’ askere uğurlandı

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi Karaören mahallesinde yıllardır süregelen ve gelenekselleşen asker uğurlama merasimi katılanları duygulandırdı.

Askere gidecek Cihan Çetin ve Mevlüt Toy için Karaören meydanında mahalle halkı ve aileleri tarafından organize edilen asker uğurlama töreni düğün havasında gerçekleştirildi. Asker uğurlama merasiminde gençler doyasıya eğlendi, ellerine kına yakıldı ve mahalle halkı askere gidecek olan gençlere ortaya konulan dümbelek içine para atarak onlara bir nebze destek oldular. Asker anneleri kına merasiminde ise duygusal anlar yaşadı. Törende, askere gidecek gençlere aynı yıldızlı şal takıldı.

Asker annesi Cemile Çetin, herkesi gidecek oğlunun kına gecesi davet ederken Cihan Çetin ise, ’’Erzincan’a topçu olarak gidiyorum. Allah’ın izniyle geri dönmek nasip eylesin, annemi babamı çok özleyeceğim’’ diye belirtti. Asker babası Yunus Çetin da, ’ Oğlum Cihan Çetin’i askere uğurlamaktan gurur duyuyoruz. Çok sevinçliyim, mutluluğumuz anlatılamaz’’ diye belirtti.

Bir diğer asker annesi Ummahan Toy; ’’Oğlum Mevlüt Toy’u Manisa’ya gönderiyorum, bütün davetli misafirlerimiz hoş geldiler’’ diye belirtti. Asker adayı Mevlüt Toy ’’Mutluyum, ailem herkes yanımda, teşekkür ediyorum’’ diye belirtti. Asker babası Seydi Toy da ;’’Oğlum Mevlüt’ü Manisa’ya vatani görevini yapmak için uğurluyoruz. Nasip olursa bu akşam kınasını yakacağız. Her boynuzlu kuzudan koyun olmaz, her ananın doğurduğundan asker olmaz. Bu mutlu günümüzde yanımıza gelen eşimize dostumuza çok teşekkür ediyorum’’ diye belitti.

Geç saatlere kadar süren kutlamalardan sonra katılımcılar, kına yakılan askerlerle helalleşip vedalaştıktan sonra meydandan ayrıldılar.