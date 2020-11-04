Karantina altındaki Kayakent mahallesinde 2 kişi hayatını kaybetti
30 EKİM 2020 CUMA GÜNÜ İLÇE HIFZISIHHA KURULU KARARI İLE, COVİD 19 VİRÜSÜ NEDENİYLE KARANTİNAYA ALINAN, GÜNYÜZÜ İLÇESİ KAYAKENT MAHALLESİNDE KARANTİNA DEVAM EDİYOR.
Günyüzü İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile bir süreden beridir Kayakent mahallesinde uygulanmaya başlanan karantina devam ederken, aynı mahallede hayatlarını kaybeden 2 vatandaş toprağa verildi.
Vaka sayısının yaklaşık 50 kişiye ulaştığı belirtilen mahallede Covid 19 virüse yakalanan Naime Gürüp (88) ve Ayşe Kartaloğlu (60), tedavi gördükleri Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde hayatını kaybettiler. Vatandaşların cenazeleri, alınan tedbirlerle doğup büyüdükleri Kayakent mahallesine defnedildi. Cenaze törenine Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut, Kayakent Mahalle Muhtarı Fatih Olçay ve ailelerinden birer kişi katıldı.
30 Ekim 2020 Cuma gününden beri karantina uygulanan mahallede hayatını kaybeden Ayşe Kartaloğlu 1 hafta önce virüs nedeniyle babasını kaybetmişti.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|17
|2. Alanyaspor
|6
|16
|3. Galatasaray
|7
|13
|4. Karagümrük
|7
|11
|5. Rizespor
|7
|11
|6. Kasımpaşa
|7
|11
|7. Başakşehir
|7
|10
|8. Beşiktaş
|6
|10
|9. Gaziantep FK
|7
|8
|10. Sivasspor
|6
|8
|11. Antalyaspor
|7
|8
|12. Hatayspor
|5
|8
|13. Malatyaspor
|7
|8
|14. Göztepe
|6
|7
|15. Erzurumspor
|6
|7
|16. Konyaspor
|6
|6
|17. Kayserispor
|6
|6
|18. Gençlerbirliği
|6
|5
|19. Trabzonspor
|7
|5
|20. Denizlispor
|6
|5
|21. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Adana Demirspor
|8
|15
|4. Samsunspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|8
|14
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Akhisar Bld.Spor
|8
|12
|9. Giresunspor
|7
|11
|10. Altay
|6
|10
|11. Bursaspor
|8
|10
|12. Balıkesirspor
|8
|10
|13. Ümraniye
|8
|8
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|16
|2. Tottenham
|7
|14
|3. Everton
|7
|13
|4. Southampton
|7
|13
|5. Wolverhampton
|7
|13
|6. Chelsea
|7
|12
|7. Aston Villa
|6
|12
|8. Leicester City
|6
|12
|9. Arsenal
|7
|12
|10. Man City
|6
|11
|11. Newcastle
|7
|11
|12. Leeds United
|6
|10
|13. Crystal Palace
|7
|10
|14. West Ham
|7
|8
|15. M. United
|6
|7
|16. Brighton
|7
|5
|17. Fulham
|7
|4
|18. West Bromwich
|7
|3
|19. Sheffield United
|7
|1
|20. Burnley
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|8
|17
|2. Real Madrid
|7
|16
|3. Atletico Madrid
|6
|14
|4. Cádiz
|8
|14
|5. Granada
|7
|14
|6. Villarreal
|7
|12
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Getafe
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|10
|10. Elche
|6
|10
|11. Athletic Bilbao
|7
|9
|12. Barcelona
|6
|8
|13. Valencia
|8
|8
|14. Deportivo Alaves
|8
|8
|15. Eibar
|8
|8
|16. Sevilla
|6
|7
|17. Celta de Vigo
|8
|6
|18. Levante
|7
|5
|19. Huesca
|8
|5
|20. Real Valladolid
|7
|3