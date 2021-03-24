Kar yağışı Eskişehir kırsalında etkisini gösterdi

Eskişehir’de geçtiğimiz gün başlayan ve yer yer artış gösteren kar yağışı, kırsal bölgelerde etkili olmaya başladı.

Kentte hafta başında 19 dereceyi bulan hava sıcaklıkları kar yağışının da etkisiyle 1 dereceye kadar düştü. Kar yağışı şehir merkezinde hafif seyrederken kırsal mahalleleri ise beyaz örtüyle kapladı. Özellikle rakımı şehir merkezinden yüksek olan bölgelerde daha fazla etkili olan kar yağışının araç trafiğine ise etkisi olmadı. Odunpazarı ilçesi Yukarı Kalabak mahallesi de yağıştan etkilendi.

Mihalıççık ilçesinde de dün sabah saatlerinde başlayan kar aralıklarla devam ediyor. Bölgede özellikle Kalburcu mevkiinde çekilen kar manzaraları güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Öte yandan Yeşilyurt mahallesinde kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreyi yaklaştığı öğrenildi.