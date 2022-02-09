Kar yağışı en çok onları etkiliyor

Eskişehir’de dün akşama saatlerinde başlayan kar yağışı sonrasında hava sıcaklıklarında yaşanan düşüş en fazla sokaklarda bulunan hayvanları etkiledi.

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrasında da hava sıcaklıklarında düşüş yaşandı. Gece boyu aralıklarla devam eden kar yağışı sonrasında şehir merkezi beyaza bürünürken, sokak hayvanları bu durumdan olumsuz etkilendi. Yemek ve su bulmakta zorlanan bazı hayvanların imdadına hayvan severler yetişmeye çalışsa da soğuk hava şartları buna zaman zaman engel oluyor. Sokakta yaşayan hayvanlar soğuk havadan dolayı donan su ve yiyeceklere de ulaşamıyor. Uzmanlar özellikle suların sık sık yenilenmesi ve ılık bırakılması konusunda uyarılarda bulunuyor. Eskişehir’de soğuk havadan etkilenen serçe kuşları çam ağacının içine tüneyerek soğuktan korunması, hayvan severlerin beslediği köpek, kulübede yaşam mücadelesi veren başka bir köpek ve yiyecek bulamadığı için kozalağı gagalayan karga objektiflere yansıdı.