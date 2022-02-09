Kar Eskişehir’de sevinçle karşılandı

Eskişehir’de dün gece etkili olan ve kenti yeniden beyaza bürüyen kar, vatandaşlar tarafından insanlar sevinçle karşılandı. Bereketten memnun olan vatandaşlar, yağışı ‘altın’ olarak nitelendirdi.

Eskişehir’de yeniden yağan kar mutlulukla karşılandı. Dün gece yağmaya başlayan kar sabaha kadar sürdü. Şehrin yüksek kesimlerinde tutan kar merkezi kesimlerde ise binaların çatısını kapladı. Yağan karı mutlulukla karşılayan Eskişehirli vatandaşlar, güne tedbir alarak başladı. Hava sıcaklıklarının oldukça düştüğü günde vatandaşların sıkı giyindiği gözlendi. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan kuraklığın ardından kış aylarının yağışlı geçmesi ise insanları mutlu etti.

Etkili olan kar için konuşan Hüseyin Cellat, yağışlardan mutlu olduğunu belirtti. Konuyla ilgili Hüseyin Cellat, “Yağışların daha çok olmasını isterim çünkü Eskişehir tarla, bahçe, Ekim, dikim alanı olan bir şehir. İnsanlar geçimlerini buradan sağlıyor suya onun için ihtiyaç duyuluyor. Dün acayip sıcaktı mont giyip giyememek arasında kaldım. Akşam kar yağışı başladı bu normal değil bence. Ne kış kışlığını ne de yaz yazlığını yaşıyor” diye konuştu.

Eskişehir’de yaşayan Selim Yalçıner ise, beyaza bürünen şehir için bereket olarak değerlendirdi. Yağışın çok değerli olduğunu belirten Yalçıner, “Şuan Şubat soğuğu var, kış kışlığını yapıyor. Kış olunca yaz olmaz derler. Yağan kar da altın değerinde, rahmet, bereket. Özellikle çiftçi için çok önemli bu yağışlar. Bence biraz daha yağmalı İnşallah. Genel olarak memnunum ama biraz daha yağmalı” kelimelerini kullanarak mutluluğunu belirtti.