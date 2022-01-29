Kar bitti esnafa buzu kaldı

Eskişehir’de geçen hafta yağan kar, yerini soğuk havaya bırakınca, esnaf kendi imkânlarıyla kapı önlerinde oluşan buz kütlelerini temizlemye başladı.

Geçtiğimiz haftadan itibaren yurdu etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Eskişehir’de de etkili olan kar yağışı kesildi ve yerini soğuk havaya bıraktı. Eskişehir’de hava sıcaklığının sıfırın altında 2 ila 9 derece arasında seyretmesiyle, kaldırım ve yol kenarlarında oluşan buz kütleleri, esnafın zorlanmasına neden oldu. İşyeri önündeki zeminde oluşan buz tabakasını, küreklerle kıran esnafın mücadelesi ise devam ediyor.