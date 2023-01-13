Kar beklenen Eskişehir’de havalar ısınıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre yarın Eskişehir’de hava sıcaklıklarının 1 ile 3 derece arasında yükseleceği tahmin ediliyor.

3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, kar beklenen Eskişehir il genelinde ve bölgede bu gece ve yarın için hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece yükseleceği tahmin ediliyor. Eskişehir genelinde parçalı bulutlu bir gün beklenirken, en düşük hava sıcaklığının eksi 1, en yüksek hava sıcaklığının ise 9 derece olması, iç kesimlerde ise pus yer yer sis hadiseleri görüleceğini belirtildi.