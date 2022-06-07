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Kapkaç şüphelisi polis ekiplerince yakalandı

Eskişehir’de bir kapkaç olayının şüphelisi, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı.

ESKİŞEHİR 07.06.2022, 12:31
Kapkaç şüphelisi polis ekiplerince yakalandı

Eskişehir’de bir kapkaç olayının şüphelisi, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir’de farklı tarihlerde gerçekleşen hırsızlık konularını aydınlatmak amacı ile İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi’nde özel ekip kuruldu. Ekibin yapmış olduğu uzun süreli saha ve kamera çalışmalarında Tepebaşı İlçesi’nde meydana gelen kapkaç olayını B.A. isimli şüphelinin gerçekleştirdiği tespit edildi.

Şüpheli B.A., ekiplerin çalışmaları sonucu Odunpazarı İlçesi’nde yakalandı. Şahıs hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

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